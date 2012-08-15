Разработкой Скифского участка Черноморского шельфа займется пул

Межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий подтвердил, что победитель конкурса определен, однако не назвал, кто именно им стал.

«Победитель уже есть. Кто – скажу на пресс-конференции», - сказал министр.

Пресс-конференция Э.Ставицкого запланирована на сегодня на первую половину дня в Кабинете министров.

Как сообщал УНИАН, на участие в конкурсе по разработке Скифского нефтегазоносного участка, расположенного на шельфе Черного моря, подано две заявки.

Первая заявка поступила от компании "LUKOIL Overseas Ukraine B.V.", вторую заявку оформили совместно сразу четыре компании - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

Разработка месторождения будет вестись согласно соглашению о разделе продукции (СРП).

По оценкам правительства, общие инвестиции в Скифский участок (глубоководный шельф Черного моря) площадью 16 тысяч квадратных километров оцениваются в 10-12 миллиардов долларов. Прогнозируемый ежегодный объем добычи газа - до 3-4 миллиардов кубометров.