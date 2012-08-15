Добыча газа с использованием установки «Петр Годованец» начнется в начале сентября

Добыча газа на Черноморском шельфе с использованием самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) «Петр Годованец» начнется в начале сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Я думаю, что это будет в сентябре, причем скорее всего в начале. Начнется добыча газа и начнется его подача на материк через 87-километровый газопровод», - сказал Ю.Бойко.

Напомним, госкомпания «Черноморнефтегаз», занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей, на платформе БК-1 Одесского месторождения продолжает бурение второй скважины с помощью СПБУ «Петр Годованец». Строящийся подводный газопровод общей протяженностью 87 км соединит Одесское месторождение с существующим газопроводом, по которому добываемый газ будет подаваться на берег.

ГАО «Черноморнефтегаз» в начале июня приступило к активной фазе освоения Одесского и Безымянного месторождений природного газа. Продолжение обустройства Одесского и Безымянного месторождений с использованием двух современных СПБУ позволит уже в 2013 году добыть с месторождений более 600 миллионов кубометров, а с 2014 года - выйти на уровень годовой добычи свыше миллиарда кубометров природного газа. Таким образом, полученные результаты станут важной частью выполнения «Черноморнефтегазом» программы по трехкратному увеличению годовой добычи природного газа - с 1,05 млрд кубометров в 2011 году до 3 млрд в 2015 году.