Минэнергоугля до сих пор не получило официальных результатов оценки ГТС

Министерство энергетики и угольной промышленности еще не получило официальных результатов от компании ООО "Бейкер Тилли Украина ЭК" (Baker Tilly Ukraine) по оценке газотранспортной системы Украины (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Мы еще официально не получили (результаты оценки – УНИАН)», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской ГТС.

«Бейкер Тилли Украина» должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, в срок до 1 августа 2012 года.

Оценка стоимости ГТС необходима для решения вопроса о ее модернизации.