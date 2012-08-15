«Киевэнерго» уменьшило долг перед «Нафтогазом» на 124 млн грн

Компания «Киевэнерго», входящая в энергохолдинг ДТЭК, 14 августа перечислила НАК «Нафтогаз Украины» 124 млн. 243 тыс. 150 грн, которые были получены от Киевской горадминистрации в качестве расчета за потребленный природный газ для производства тепловой энергии на нужды населения, уменьшив таким образом свой долг перед «Нафтогазом» до 1,246 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Киевэнерго", погашение части долга за газ произошло сразу после того, как на счет компании 14 августа поступили средства от КГГА по компенсации разницы между себестоимостью производства теплоэнергии и действующими тарифами на тепло для нужд населения в Киеве.

Вместе с тем, в компании сообщили, что долг государства перед «Киевэнерго» на сегодня составляет около 2,1 млрд грн.

"Задолженность компании перед газовиками за потребленный на теплоэнергию для населения газ уменьшилась до 1,246 млрд гривень", - сказано в сообщении.

Напомним, 31 июля и 6 августа 2012 года «Киевэнерго» перечислило в целом 1 млрд 212 млн 222 тыс. 126 гривен НАК «Нафтогаз Украины» как расчет за употребленный природный газ для производства тепловой энергии для потребностей населения.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.