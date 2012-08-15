Уровень оплаты за газ предприятиями ТКЭ составляет 60%

В Украине уровень оплаты за потребленный с начала текущего года предприятиями теплокоммунэнерго газ составляет в среднем 60%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Алипов в ходе селекторного совещания с регионами.

По его словам, наихудшие показатели по расчетам за газ, в частности, зафиксированы в Крыму, Севастополе, Одесской, Полтавской, Волынской областях.

А.Алипов отметил, что средний уровень расчетов за электроэнергию в Украине составляет 49%.

«Почти на 1 млрд грн с начала года приросли в задолженности (за электроэнергию - УНИАН)», - добавил он.

Наихудшие показатели по оплате за электроэнергию наблюдаются в Волынской, Донецкой, Луганской, Полтавской, Харьковской областях, Киеве.