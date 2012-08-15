«Укргазвыдобування» получило от США грант на 728 тыс. долл.

Государственное агентство торговли и развития США предоставило «дочке» НАК «Нафтогаз Украины» государственной компании «Укргазвидобування» грант в размере 728 тыс. долларов на подготовку пилотного проекта по получению газового конденсата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в среду после церемонии подписания документов на получение гранта сообщил глава «Укргазвыдобування» Юрий Борисов.

«Это действительно первый грант, который дается правительством США в нефтегазовую отрасль со времени независимости Украины», - сказал Ю.Борисов.

Присутствовавший на подписании министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко назвал развитие проектов, обеспечивающих энергетическую независимость Украины, приоритетным для правительства.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей более 70% общей добычи газа в стране. В ее состав, в частности, входят два газопромысловых управления (ГУ): «Шебелинкагазвыдобування» и «Полтавагазвыдобування».

Ведущим подразделением по переработке в ее структуре является Шебелинский газоперерабатывающий завод (Харьковская обл.). ДК также владеет 14 АЗС, расположенными в Харьковской области.

В январе-июле 2012 года «Укргазвыдобування» увеличила добычу газа на 1% – до 8 млрд 792,5 млн куб. м.

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