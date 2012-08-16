DTEK предоставит "Захидэнерго" кредит на 550 млн грн для реконструкции Бурштынской ТЭС

Компания DTEK Holdings Limited (Кипр) откроет энергогенерирующей компании "ДТЭК Захидэнерго" возобновляемую кредитную линию на сумму 550,4 млн грн для реконструкции блока №9 Бурштынской ТЭС.

Согласно объявлению в "Вестнике государственных закупок", соответствующий договор стороны подписали 9 августа 2012 года. Кредитные средства будут привлечены на срок до мая 2018 года.

Бурштынская ТЭС сейчас подсоединена к европейской энергосистеме UCTE и обеспечивает электроэнергией часть Европы (Венгрия, Словакия, Румыния).

По информации Минэнергоугля, по итогам первого полугодия текущего года Украина экспортировала 4,314 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 74,5% превысило показатель аналогичного периода 2011 года.

Справка УНИАН. Бурштынская ТЭС - одна из крупнейших тепловых электростанций Украины. На станции установлено 12 пылеугольных энергоблоков (8 по 195 МВт и 4 по 185 МВт). Фактическая мощность станции на сегодняшний день составляет 1750 МВт при проектной 2300 МВт.

Станция расположена на пересечении линий электропередачи, которые соединяют Украину с энергосистемами Венгрии, Словакии и Румынии.

"Захидэнерго" эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт.

Вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины "ДТЭК", подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову, принадлежат 70,91% акций компании. Блокпакет "Захидэнерго" в размере 25% акций находится у НАК "Энергетическая компания Украины".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.