Украина за 7 месяцев сократила добычу нефти и газа. Производство электроэнергии выросло

Добыча природного газа в Украине в январе-июле 2012 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 0,1% - до 11,2 млрд куб. м, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным статистического ведомства, добыча нефти в стране за семь месяцев текущего года сократилась на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 1,358 млн тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-июле увеличилась до 580 тыс. тонн, что на 12,9% превысило показатель аналогичного периода 2011 года, а газа нефтяного попутного увеличилась на 2,1% – до 424 млн куб. м.

В июле добыча газа в Украине выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 3,0% до 1,6 млрд куб. м, а добыча нефти – на 4,5% до 195 тыс. тонн.

Напомним, в 2011 году украинские компании сократили к предыдущему году добычу природного газа на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м. Добыча нефти при этом сократилась на 5,9%, до 2,424 млн тонн.

Добыча газового конденсата в 2011 году сократилась на 7,0%, по сравнению с 2010 годом, до 874 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 9,6% – до 0,721 млрд куб. м.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.

Правительство Украины, согласно обнародованному в июне проекту Обновления Энергетической стратегии, планирует к 2030 году увеличить ежегодную добычу газа до 30-47 млрд куб. м.

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Производство электроэнергии в Украине в январе-июле 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 3,8% - до 115,9 млрд кВт/ч, сообщила Государственная служба статистики.

Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии находится на уровне 45%, за семь месяцев 2012 года увеличили производство электроэнергии на 1,9% - до 52,1 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции увеличили за этот период генерацию на 6,6%, до 56,6 млрд кВт/ч, а гидроэлектростанции сократили объем генерации на 7,3%, до 6,9 млрд кВт/ч.

В июле общий объем производства электроэнергии в стране увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 7,3% - до 15,8 млрд кВт/ч. По сравнению с июлем 2011 года объем генерации в прошлом месяце вырос на 5,1%.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2012 году увеличить производство электроэнергии к предыдущему году на 3% - до около 200 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2011 году увеличилось на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/ч.