Первичная переработка нефти за 7 месяцев сократилась на 46,7% - до 2,8 млн тонн

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-июле 2012 года сократили объем первичной переработки нефти до 2,8 млн тонн, что на 46,7% меньше показателя аналогичного периода 2011 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По информации статистического ведомства, производство бензина моторного в стране за семь месяцев 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 35,1% до 1,090 млн тонн, производство дизельного топлива для транспорта упало на 45,1% до 885 тыс. тонн, а мазута – на 57,1% до 564 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

В украинском правительстве в настоящее время ведется дискуссия о необходимости введения таможенных пошлин на ввоз импортных нефтепродуктов для стимулирования отечественной нефтепереработки.