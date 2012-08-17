Украина не готова к захоронению отработанного ядерного топлива - МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Украины выразило беспокойство по поводу отсутствия мощностей для хранения переработанного атомными электростанциями Украины ядерного топлива, которое, начиная с 2013 года, будет возвращаться из России.

Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Дмитрий Бобро.

«На сегодняшний день в Украине не решен вопрос о захоронении отработанного ядерного топлива. Согласно законодательству Украины, такие отходы должны храниться в глубоких, стабильных формациях», - сообщил Д. Бобро

Также Д.Бобро отметил, что в противном случае Украина вынуждена будет платить за хранение своих радиоактивных отходов России, пока на территории страны не будет построено собственное хранилище.

Справка УНИАН. Пока отработанное ядерное топливо с украинских АЭС (за исключением Запорожской АЭС, где контейнерный «сухой» тип склада эксплуатируется с 2001 года) отправляется для временного хранения и дальнейшей переработки в Россию.

Стоимость услуг российских специальных предприятий за хранение и обработку отработанного ядерного топлива постоянно растет. За период с 2001 по 2011 год она выросла почти в 3,4 раза.

Кроме того, начиная с 2013 года, Украина должна будет забрать из России для хранения и дальнейшего распоряжения ядовитые радиоактивные отходы, полученные в результате переработки отработанного топлива украинских АЭС.