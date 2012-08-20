Положительная статистика из США подняла цену нефти

На мировых торгах в понедельник, 20 августа, цены на нефть растут на фоне статданных из США.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже поднялась на 0,33 доллара, или на 0,34%, - до 96,34 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,54 доллара, или на 0,47%, - до 114,25 доллара за баррель.

Индекс потребительских настроений в США от университета Мичигана в августе повысился, согласно предварительным данным, до 73,6 пункта с 72,3 пункта в июле. Эксперты предполагали сохранение индекса на уровне июля, передает Bloomberg.

Кроме того, рост объемов добычи в Саудовской Аравии расценивается инвесторами как свидетельство повышения спроса, что поддерживает позитивную динамику цен на сырье.