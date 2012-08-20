Разведкой сланцевого газа в Днепропетровской области займутся 3 компании

Сессия Днепропетровского областного совета одобрила предоставление трем субъектам хозяйственной деятельности - НАК «Надра Украины», «Украинский геологический научно-производственный центр» и «Голден Деррик» - специального разрешения на пользование недрами, позволяющего начать поиск сланцевого газа, сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета.

Согласно принятому решению, НАК «Надра Украины» совместно с иностранными инвесторами начнет работы по геологоразведке сланцевого газа в Новомосковске, Магдалиновском, Юрьевском и Павлоградском районах.

По оценке губернатора Днепропетровской области Александра Вилкула, капитальные вложения в разведку месторождений сланцевого газа на территории этой области могут составить 330 млн грн.

Справка УНИАН. Днепропетровская область в год потребляет около 6,8 млрд кубометров газа, при этом на ее территории ежегодно добывается лишь 400 млн кубических метров газа.

Госкомпания НАК «Надра Украины» вошла в состав группы компаний, победивших в конкурсе по разработке Скифского нефтегазоносного участка, расположенного в шельфе Черного моря.

В состав этого холдинга входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.