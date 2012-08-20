Азаров уволил Недашковского с поста президента НАЭК «Энергоатом»

Кабинет министров уволил Юрия Недашковского с поста президента Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», говорится в обнародованном распоряжении правительства.

«Уволить Недашковского Юрия Александровича с поста президента государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» в связи с невыполнением условий контракта», - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Николаем Азаровым.

Исполняющим обязанности президента «Энергоатома» правительство назначило Виссариона Кима.

С 2007 года В.Ким занимал должность генерального директора Южно-Украинской АЭС. В.Ким не является новым человеком в «Энергоатоме»: с конца 2004 по декабрь 2006 года он работал на должности вице-президента и исполнительного директора этой госкомпании.

Уволенный Ю.Недашковский несколько раз возглавлял «Энергоатом»: последний раз – с июня 2008 года.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех четырех АЭС страны.

Согласно данным Госстата, за семь месяцев 2012 года атомные электростанции Украины увеличили по сравнению с аналогичным периодом 2011 года производство электроэнергии на 1,9% - до 52,1 млрд кВт/ч.