Нефть торгуется разнонаправленно в преддверии статданных из США

На мировых торгах во вторник, 21 августа, цены на нефть изменились разнонаправленно в преддверии данных из США по запасам сырья.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже снизилась на 0,07 доллара, или на 0,07%, - до 95,90 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,22 доллара, или на 0,19%, - до 113,92 доллара за баррель.

По прогнозу аналитиков, за прошедшую неделю запасы нефти на оптовых складах США выросли на 900 тысяч баррелей, в то время как запасы горючего сократились на один миллион баррелей, а запасы дистиллятов на столько же выросли, передает Bloomberg.

Кроме того, цены на нефть находятся под влиянием новостей из Европы, где на текущей неделе состоится ряд встреч на высшем уровне для обсуждения греческих проблем.