Украина будет поднимать вопрос доступа к газотранспортной системе России

Украина после вступления в силу Договора о зоне свободной торговли СНГ поднимет вопрос о возможности использования транзитных газовых мощностей России, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Такое заявление он сделал на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН, будет ли Украина после вступления в силу договора поднимать вопрос о доступе к российской ГТС, в частности, для транзита туркменского газа.

«Договор о зоне свободной торговли со странами содружества чрезвычайно важен. Именно Украина его инициировала, и я это говорю абсолютно спокойно, и соответственно потому, что именно Украина добивалась реализации тех положений, о которых вы в частности упомянули - о доступе к трубопроводному транспорту, проходящему по территории стран содружества, о свободном доступе. Это именно в наших интересах, поэтому естественно, что как только договор приобретет законную силу, наши переговорщики будут заниматься решением этих вопросов», - сказал Н.Азаров.

Напомним, Договор о зоне свободной торговли предполагает что страны-участницы вступают в переговоры по разработке соглашения по транзиту трубопроводным транспортом и завершают такие переговоры в течение 6 месяцев после вступления в силу договора о ЗСТ СНГ.

Справка УНИАН. Договор о ЗСТ СНГ вступает в силу через 30 дней после того, как третья страна, которая ратифицировала документ, подаст документацию о ратификации в депозитарий СНГ.

9 августа 2012 г. Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

30 июля ВР ратифицировала этот договор. Украина стала третьей после России и Беларуси страной, которая ратифицировала документ.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании Зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.