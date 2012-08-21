Минэнергоугля обнародовал данные по производству электроэнергии, отличные от Госстата

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в июле 2012 года увеличилось по сравнению с июлем 2011 года на 4,9% - до 15,863 млрд кВт/ч, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в июле тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 17,1% - до 7,792 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии альтернативными источниками - электростанциями, использующими ветровую, солнечную энергию и энергию из биомассы - в июле 2012 года, по сравнению с июлем 2011 года, увеличилось до 70,0 млн кВт/ч с 0,3 кВт/ч.

Напомним, Госстат на прошлой неделе сообщил, что в июле общий объем производства электроэнергии в стране увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 7,3% - до 15,8 млрд кВт/ч. По сравнению с июлем 2011 года объем генерации в прошлом месяце вырос на 5,1%.

Украина планирует в 2012 году увеличить производство электроэнергии к предыдущему году на 3% - до около 200 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2011 году увеличилось на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/ч.