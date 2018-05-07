Недашковский не удержался, или Пришло время убрать «чужака»

Кабинет министров уволил президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского со скандальной формулировкой - в связи с «невыполнением условий контракта». В принципе, решение правительства было ожидаемым как минимум с начала июля. И как максимум — с момента окончания президентских выборов-2010. Безусловно, в этом увольнении, помимо нарушения «контракта», есть и политическая подоплека.

Неугодный по принадлежности

Недашковский, которого связывают с "оранжевой командой", после прихода к власти Партии регионов неприлично долго удерживался на посту главы столь лакомого куска энергорынка. Предположить, что он лишится своего рабочего места в самое ближайшее время, можно было после апрельских событий в «Энергоатоме». Тогда были уволены четверо из восьми вице-президентов НАЭК. Ряд экспертов утверждали, что «семья» сметает с пути ставленников Давида Жвании и Николая Мартыненко (сделавших свое дело в противостоянии ПР и «Нашей Украины»), в которых правящая команда уже не нуждается в виду будущего изменения конфигурации парламента. Имел к ним отношение и Недашковский. Причем нынешнюю ситуацию с ним связывают и с главой СНБО Андреем Клюевым, вернее с его снятием с должности первого вице-премьера, курировавшего ТЭК, и соотвественно, утерей влияния на кадровые вопросы в госкомпаниях. Впрочем, узнать мнение нынешнего главы СНБО по данному вопросу не удалось, поскольку в настоящее время он находится в отпуске.

Так или иначе, но Недашковский остался не у дел, хотя и является «атомным долгожителем». Он занимал должность главы «Энергоатома» трижды - 2000-2003, 2005-2006 и с 2008 года по август 2012. С наиболее интересными фактами его деятельности в течение этого времени наиболее интересующиеся могут ознакомиться, пошарив по интернету. Благо, внимание теперь уже бывшему президенту НАЭК уделяли ведущие отечественные СМИ.

Интересное совпадение — ровно десять лет назад, в июне 2002 года, Кабмин также увольнял Недашковского с должности президента «Энергоатома». Правда, тогда в постановлении Кабмина причина увольнения не указывалась (СМИ тогда писали, что это была месть за якобы поддержку «Нашей Украины» на парламентских выборах). Однако, тогда Недашковский обжаловал свое увольнение в суде, спустя год суд признал решение об увольнении незаконным и безосновательным и постановил восстановить Недашковского в должности. Своим постановлением (№ 1340 от 21 августа 2003 года) Кабмин постановил восстановить Недашковского в должности главы «Энергоатома», а уже следующим постановлением (№1341) уволил его «согласно поданному заявлению". Попытается ли Юрий Александрович и на этот раз добиваться справедливости в суде - прогнозировать сложно. Сам он на контакт с прессой не выходит, и связаться с ним на момент подготовки статьи не удалось. Хотя, как обсуждают между собой журналисты, не то сейчас время и не та сейчас власть, чтобы увольнение фактически с "волчим билетом" можно было бы оспорить в суде. Впрочем, пытаться оспорить-то, конечно, можно, однако, будет ли это делать сам Недашковский - покажет время.

Ощущения недоговоренности и абсурда в этом увольнении присутствует ощутимо. С одной стороны - в постановлении указано "за нарушение контракта", а с другой - на официальном сайте "Энергоатома" размещено изумительное по своей противоречивости сообщение о представлении и.о. главы компании. Как говорится в тексте, министр углепрома Юрий Бойко, "...побажав новому керівникові Компанії продовжити всі успішно розпочаті справи колишнього президента Юрія Недашковського . Особливо великі сподівання висловив міністр на успішну реалізацію проекту побудови двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Юрій Бойко вручив букети троянд колишньому та новому керівникам Компанії " (цитируется на языке оригинала, подчеркнуто автором - Авт.). Выводы от сопоставлений можно делать, исходя из личной фантазии: с одной стороны, нынешняя власть "своих" со скандальной формулировкой не увольняет, не выносят "на публику" конфликты, с другой - либо "нарушение условий контракта", либо "успешно начатые дела", с третьей - присутствие на представлении нового главы предыдущего, уволенного с нехорошей формулировкой, может означать не только соблюдение протокола и приличий, но и то, что все обо всем договорились. И например, никаких судебных разбирательств не планируется. Домыслы, домыслы... Которые появляются там, где нет четкой информации.

"В минус" бывшему главе НАЭК также идет и то, что он являлся помощником Виктора Ющенко, во времена его президентства был заместителем министра топлива и энергетики. Характеризовали как менеджера высокого «качества», который выступал против «монополизации» энергокомпаний.

Нельзя снимать со счетов и историю с Westinghouse, применение в нашей стране топлива которой поддерживал Недашковский. Россию очень раздражает присутствие этой американской компании в Украине, вернее эксперименты по внедрению ее топливных сборок на наших АЭС. Данная атомная сфера всегда считалась Кремлем собственностью. Именно после инцидента в июне на Южно-Украинской АЭС об увольнении Юрия Александровича заговорили особо остро. Тогда в ходе планово-принудительного ремонта было обнаружено формоизменение тепловыделяющих сборок производства компании Westinghouse. По итогам инцидента из второго и третьего энергоблоков АЭС было выгружено все топливо. Тогда же главный государственный инспектор Украины по ядерной и радиационной безопасности Михаил Гашев запретил дальнейшую коммерческую эксплуатацию топлива компании Westinghouse на украинских АЭС до выявления всех причин инцидента. Вроде бы чисто технический момент, но это на первый взгляд. На второй, более глубокий, политики просматривается куда больше. Как известно, параллельно с процессом внедрения американских сборок, «Энергоатом» договорился с «ТВЭЛом» о строительстве в Украине собственного завода по фабрикации ядерного топлива. Вопрос, правда, завис как в финансовом смысле слова, так и в сроковом. Похоже, что все «препятствия» на пути внедрения этого проекта теперь будут сняты.

В общем, вполне понятно и то, что смена руководства любой компании вполне может повлечь за собой цепочку смен подрядчиков, поставщиков, партнеров и т.д. и т.п.

Нельзя не упомянуть и о «приватизации» электрорынка Ринатом Ахметовым, что привнесет в тарифную политику «Энергоатома» обязательную «реформу», которая полностью перераспределит доли частной и государственной монополии на рынке, плюс новшества законодательства о тендерных закупках, минимизирующие роль НАЭК как поставщика.

Поговаривают, что особо разозлился на Недашковского именно глава Минэнерго Юрий Бойко, раздраженный несколькими выводами проверок КРУ в отношении НАЭК. Но это чистой воды хроническое заболевание «Энергоатома», что нельзя приписывать к недоработкам лишь Недашковского. Похоже, выводы аудита появились «очень к месту» (для заинтересованных в увольнении Недашковского лиц).

Как отмечает член парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Гудыма, причина увольнения Недашковского – чистая формальность, но впервые применяется властью. «Недашковского за время его карьеры столько раз увольняли разные правительства и разные президенты, даже странно, что он так долго проработал при Януковиче и Азарове. Я знаю тактику и стратегию «донецких», поэтому говорить о том, что Недашковский играл какую-то важную роль, нельзя. Если в кресле формально сидит человек, то у него обязательно есть финансовый директор, надежный, который не позволяет делать какие-либо шаги без соглашения на самом верху», - пояснил Гудыма.

По его мнению, для власти невозможно держать на такой ключевой должности человека, который не имеет полного доверия, может препятствовать планам правительства, просто «раньше были политические договоренности с «Нашей Украиной», затем и «Нашей Украины» не стало. Теперь обязательств нет».

Как подчеркивает Гудыма, «Недашковский - не свой. Он был чужаком, который очень долго продержался в кресле президента «Энергоатома» из-за различных компромиссов с его стороны. Сказать, что Недашковский последний год был полноценным руководителем, невозможно. Поэтому правительство решило поставить на эту должность человека проверенного, надежного. Они должны были это сделать еще, как минимум, год назад».

Должности только для своих

Теперь «Энергоатом» будет временно возглавлять Виссарион Ким. С 2007 года он являлся генеральным директором упомянутой Южно-Украинской АЭС. В 2009-ом был отстранен от исполнения обязанностей в связи с проведением в отношении него расследования Службой безопасности Украины по факту хищения государственных средств в особо крупных размерах. В НАЭК он не новый человек - с конца 2004 по декабрь 2006 года был вице-президентом, исполнительным директором госкомпании.

По мнению Гудымы, «Ким – человек атомный до корней. У него большой опыт работы в атомной отрасли. Но будет ли он президентом, не знаю».

По всей вероятности, назначение Кима – не на дальнюю перспективу. Новый главный менеджер НАЭК уже на подходе. В кулуарах поговаривают, что место президента компании займет Никита Константинов. Сейчас он директор Департамента стратегической политики, инвестиций и ядерно-энергетического комплекса Минэнергоугля, при главе НАЭК Андрее Деркаче (2006-2007 гг.) занимал должность первого вице-президента «Энергоатома». Причем, еще в 2007 году он откровенно заявил о приверженности корпоратизации НАЭК и предприятий, вошедших в государственный концерн «Укратомпром». По его мнению, это упростит привлечение инвестиций в развитие украинской атомной энергетики. Тогда он аргументировал это тем, что из 73 мировых компаний, эксплуатирующих ядерные реакторы, только три существуют в форме неакционированных государственных предприятий: НАЭК «Энергоатом», концерн «Росатомэнерго», а также иранская энергетическая компания «Таванир».

Судя по таким изречениям, «прихватизация» крупнейшей госкомпании не за горами.

Елена Быстрицкая (УНИАН)