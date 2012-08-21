«Турбоатом» разработал инновационный проект модернизации турбин для АЭС

ОАО «Турбоатом» разработало технический проект модернизации цилиндра высокого давления и паровпуска турбин К-220-44, которые сегодня находятся в эксплуатации на атомных электростанциях Украины, России, Венгрии и Финляндии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в разработке проекта участвовали сотрудники Института проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, НТУ «Харьковский политехнический институт» и Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.

Совместная работа позволила создать проточную часть цилиндра высокого давления для турбины К-220-44, которая обеспечивает повышение мощности и улучшение других технических характеристик турбоустановки в целом.

На данном этапе данные проектные решения уже вышли за пределы конструкторского подразделения «Турбоатома» и активно обсуждаются с заказчиками.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФГИУ намерен продать 75% госпакета акций «Турбоатома»