Статистика по запасам топлива из США подняла цену нефти

На мировых рынках в среду, 22 августа, цены на нефть растут на фоне статданных по запасам сырья в США.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже выросла на 0,13 доллара, или на 0,13%, - до 96,97 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,14 доллара, или на 0,12%, - до 114,78 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти сократились в США за прошедшую неделю на 6 миллионов баррелей, запасы горючего выросли на 869 тысяч баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1 миллион баррелей, передает Bloomberg.

В среду ведомство сообщит об уменьшении запасов нефти на 250 тысяч баррелей, запасов горючего - на 1,4 миллиона баррелей и о росте запасов дистиллятов на 1 миллион баррелей.