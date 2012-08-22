В Москве сегодня состоятся очередные переговоры Бойко и Миллера - источник
10:15, 22 августа 2012Энергетика
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Москва. В среду, 22 августа, в Москве пройдет очередной раунд газовых переговоров министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко и председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
«Сегодня в Москве пройдет очередная встреча Ю.Бойко и А.Миллера. Стороны продолжат переговоры по сотрудничеству в газовой сфере», - сказал собеседник агентства.
Напомним, последняя рабочая встреча Ю.Бойко и А.Миллера состоялась в Москве 2 июля, на ней стороны обсудили вопросы тактического и стратегического сотрудничества в газовой сфере.
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