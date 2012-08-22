Украина увеличила экспорт электроэнергии на 73% - до 5,3 млрд кВт/ч

Украина в январе-июле 2012 года увеличила экспорт электроэнергии до 5,320 млрд кВт/ч, что на 73% превышает показатель аналогичного периода 2011 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности. Согласно сообщению, наибольшая часть экспорта приходится на Беларусь — 2,116 млрд кВт/ч (1,034 млрд кВт/ч за аналогичный период 2011 года), далее идут Венгрия — 2,023 млрд кВт/ч (1,140 млрд кВт/ч), Польша — 0,527 млрд кВт/ч (в январе-июле 2011 года экспорт отсутствовал) и Молдова — 0,472 млрд кВт/ч (0,301 млрд кВт/ч).

Минэнергоугля сообщает, что в июле 2012 года на экспорт было передано 1,006 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 67,5% больше аналогичного периода 2011 года.

Экспорт электроэнергии на территорию Российской Федерации не осуществлялся.

Как сообщал УНИАН, в августе ДТЭК выкупила 500 МВт сечения на Россию для экспорта электроэнергии в сентябре.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.