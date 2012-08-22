«Укртрансгаз» накопил в подземных хранилищах 15,7 млрд куб. м газа

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах 15,7 млрд куб. м газа, сообщает пресс-служба компании.

По данным "Укртрансгаза", с апреля по август 2012 года объем закачки газа в подземные хранилища составил 8,8 млрд куб. м.

«Закачка газа в подземные хранилища производится в рамках подготовки к отопительному сезону 2012-2013 гг.», - говорится в сообщении компании.

«Укртрансгаз» в сообщении не приводит сравнительного объема газа за аналогичный период 2011 года.

Данные по объему закачки газа представлены без учета подземного хранилища «Черноморнефтегаза».

Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» по состоянию на 9 июля 2011 года накопил в подземных хранилищах газа (ПХГ) 16,7 млрд куб. м природного газа.

Дочерняя компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа является составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию

НАК «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны, является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

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