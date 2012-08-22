Бойко и Миллер обсудили обеспечение бесперебойного транзита газа в Европу

Москва. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили вопросы обеспечения «Нафтогазом Украины» бесперебойного транзита российского газа в Европу в предстоящий осенне-зимний период.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», встреча прошла сегодня в центральном офисе российской компании в Москве.

«Стороны обсудили ход подготовки к работе в предстоящий осенне-зимний период, в частности, вопросы обеспечения «Нафтогазом Украины» бесперебойного транзита газа «Газпрома» в Европу. В связи с этим были проанализированы темпы заполнения «Нафтогазом Украины» украинских ПХГ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит газа, что обеспечило украинской стороне оборотные средства для закупки газа с целью закачки в ПХГ.

По состоянию на 22 августа компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах 15,7 млрд куб. м газа.

По данным «Укртрансгаза», с апреля по август 2012 года объем закачки газа в подземные хранилища составил 8,8 млрд куб. м.