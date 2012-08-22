Введена в эксплуатацию вторая очередь Очаковской ветроэлектростанции

Компания «Ветряной парк Очаковский» ввела в эксплуатацию вторую очередь Очаковской ветроэлектростанции в Николаевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации, вторая очередь промышленной ВЭС в составе 5 ветротурбин общей мощностью 12,5 МВт была торжественно открыта 21 августа, по случаю 75-летия Николаевской области.

Генеральный директор управляющей компании «Ветряные парки Украины» Владислав Еременко, выступая на открытии, отметил, что "Николаевская область первой в Украине начала на своей территории развивать ветровую энергетику, которая в будущем даст возможность нашему государству иметь альтернативные источники энергии и быть независимым в этом вопросе от других факторов и государств».

Председатель областного совета Игорь Дятлов отметил, что "областная власть работает над тем, чтобы улучшать инвестиционный климат на территории области и, в частности, уделяет внимание вопросам альтернативной энергии". Он также сказал, что "на территорию Николаевской области планируют зайти новые инвесторы из Франции, которые также хотят вкладывать средства в ветряную энергетику".

Председатель Николаевской облгосадминистрации Николай Круглов сказал: «Самое главное - что мы в Николаевской области увидели и поверили в то, что можно производить абсолютно экологически чистую энергию".

В рамках мероприятия также были представлены современные технические решения, которые используются в Украине и Германии при проектировании, строительстве и эксплуатации ветроэлектростанций. Были продемонстрированы как отечественные наработки в сфере ветроэнергетики, так и натуральный вид всего комплекса ветроэнергетических установок в сборе.

Был презентован проект последующих очередей строительства ВЭС и ТЭО строительства и реконструкции линий электропередач и подстанций класса напряжения 154-330 кВ объединенной энергосистемы Украины.

Справка УНИАН. Первая очередь Очаковской ветроэлектростанции в составе 10 ветрогенераторов FL-2500 (Германия) общей мощностью 25 МВт была введена в эксплуатацию 18 декабря 2011 г. Техническим партнером проекта является немецкая компания Fuhrlaender.