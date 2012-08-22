Президент Украины Виктор Янукович заявляет о важности поддержки малой энергетики.

Об этом он сказал во время совещания с административно-хозяйственным активом Харьковской области, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«О малой энергетике мы должны сейчас уже очень хорошо подумать - она является большой подмогой развитию нашей энергетики в целом», - сказал он.

Президент, в частности, обратил внимание на перспективность развития производства турбин для малых гидроэлектростанций.

«Для нас большое значение имеет развитие таких стратегических направлений, как энергетическое машиностроение. И в центре этого вопроса стоит «Турбоатом», – сказал В.Янукович.

Глава государства отметил, что важным партнером в сфере энергетического машиностроения для Украины может быть Россия.

Кроме того, Президент также выразил убеждение, что Украина и Россия могут взаимовыгодно сотрудничать в самолетостроительной отрасли.

В то же время В.Янукович подчеркнул, что подобные объединительные процессы не предусматривают поглощения. «Когда речь идет об объединении, мы должны исключить поглощение», - подчеркнул глава государства.