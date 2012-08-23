Нефть дорожает на фоне новостей из США

На мировых торгах в четверг, 23 августа, цена нефти продолжила расти на фоне статданных из США по запасам топлива, а также ожиданиях решений ФРС.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже выросла на 0,71 доллара, или на 0,73%, - до 97,97 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,94 доллара, или на 0,82%, - до 115,85 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 17 августа, снизились на 5,412 миллиона баррелей, или на 1,5%, - до 360,746 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали уменьшения запасов на 3,7 миллиона баррелей.

Кроме того, рынок реагирует ростом на известия о том, что многие участники Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США считают необходимым применение новых мер по стимулированию экономики, передает Bloomberg.