Кабмин выделил "Луганскуглю" 150 млн грн на модернизацию

Кабинет министров выделил 150 млн грн на техническое переоснащение государственного предприятия "Луганскуголь", объединяющего 20 шахт и три горнообогатительные фабрики.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Луганской областной администрации со ссылкой на заместителя губернатора Эдуарда Лозовского.

По словам Э.Лозовского, средства поступят на предприятие в сентябре и пойдут на капитальное строительство и техническое переоснащение предприятия.

Как сообщал УНИАН, весной на восьми шахтах ГП «Луганскугль» энергетики из-за долгов отключали энергоснабжение до уровня экологической брони.

Одна из причин увеличения задолженности – проблема с реализацией добытой угольной продукции. В марте на складах скопилось свыше 45 тыс. тонн энергетического угля. Оператор угольного рынка ГП «Уголь Украины» добытое топливо не принимало, а самостоятельно "Луганскуглю" найти покупателя не удавалось.

Два года подряд предприятие не выполняет план угледобычи. По итогам работы 2011 года объем добычи угля составил 1,833 млн тонн, или 76,4% задания. Не выполнили плановые показатели все 8 шахт госпредприятия, что серьезно отразилось на их финансовом состоянии. Убытки от производства товарной продукции только в 2011 году составили 862,4 млн грн.

В течение 2011 года из подготовленных горными работами 11 очистных забоев введены в работу только четыре, семь очистных забоев выбыли из работы из-за доработки запасов. Из-за отсутствия или задержки с финансированием переносятся сроки ввода подготовленных горными работами лав в шахтоуправлении «Луганское», на шахтах им. ХІХ съезда КПСС, «Никанор-Новая», «Вергелевская».

Программой развития горных работ ГП «Луганскуголь» на 2012 год запланировано добыть 2,3 млн тонн угля и пройти 14,65 км вскрывающих и подготавливающих горных выработок.