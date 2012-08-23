«Укргазвыдобування» намерена привлечь у двух банков кредиты на 301,25 млн грн

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», намерена привлечь у банка «Надра» и «Дочернего банка Сбербанка России» кредиты на общую сумму 301,25 млн грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, в частности, компания намерена открыть 2 кредитные линии у банка «Надра» на общую сумму 200 млн грн. «Дочерний банк Сбербанка России» предоставит кредит на 101,25 млн грн (12,5 млн долларов).

При этом предложения победителей тендеров уже акцептированы (17 августа), кредитные договоры с ними должны быть подписаны до 14 сентября текущего года.

Напомним, в середине июля «Укргазвыдобування» объявила тендер на привлечение четырех кредитных линий. Компания планировала привлечь два кредита по 12,5 млн долл. и два – по 100 млн грн.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».