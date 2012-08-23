«Газпром» намерен активно развивать ГТС Беларуси и подземные хранилища

Москва. «Газпром» намерен активно развивать газотранспортную систему (ГТС) Беларуси, в том числе подземные хранилища (ПХГ).

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам рабочей поездки в Республику Беларусь главы компании Алексея Миллера, который провел совещании по развитию ОАО «Белтрансгаз».

Было отмечено, что продолжающаяся интеграция «Белтрансгаза» в структуру «Газпрома» является одним из важнейших факторов поддержания высокого уровня надежности газотранспортной системы на территории Беларуси. «Газпром» уделяет пристальное внимание как текущему состоянию газотранспортных мощностей в Республике Беларусь, так и долгосрочной стратегии развития дочернего предприятия. В настоящее время продолжается формирование программ развития «Белтрансгаза» на трех- и десятилетнюю перспективу, идет подготовка Генеральной схемы газоснабжения Республики Беларусь до 2030 года.

Отмечается, что также будут проанализированы варианты реконструкции действующих и строительства новых газотранспортных мощностей, рассмотрены различные сценарии развития спроса и потребления газа в Беларуси, уточнены прогнозные объемы транзита газа в европейские страны.

«На совещании принято решение подготовить в первом полугодии 2013 года план мероприятий по развитию газотранспортной системы «Белтрансгаза» и программу развития системы ПХГ на территории Беларуси до 2020 года. Это позволит наиболее оптимально спланировать инвестиционную деятельность «Газпрома» в республике», - говорится в сообщении.

«Газпром» как стратегический инвестор нацелен на масштабное, всестороннее развитие белорусской газотранспортной системы», — сказал на совещании А.Миллер.

Справка УНИАН: 25 ноября 2011 года в развитие межправительственного соглашения Российской Федерации и Республики Беларусь ОАО «Газпром» и Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь подписали договор купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз». С учетом ранее приобретенных «Газпромом» в 2007-2010 годах 50% акций «Белтрансгаза», «Газпром» стал владельцем 100% акций «Белтрансгаза».

Газотранспортная система (ГТС) ОАО «Белтрансгаз» включает 7502 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 5 линейных компрессорных станций, 235 газораспределительных станций, 7 газоизмерительных станций и 26 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

В состав ГТС «Белтрансгаза» также входят 3 подземных хранилища газа (ПХГ): Осиповичское и Прибугское, созданные в водоносных структурах, а также Мозырское — в отложениях каменой соли. Суммарный активный объем хранения газа в данных ПХГ составляет около 1 млрд куб. м.

ОАО «Белтрансгаз» эксплуатирует белорусский участок магистрального газопровода «Ямал — Европа» протяженностью 575 км, который принадлежит ОАО «Газпром».

По магистральным трубопроводам, проходящим по территории республики, осуществляются поставки российского природного газа в Калининградскую область, Литву, Украину и Западную Европу.

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