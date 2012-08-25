Из-за непогоды обесточены 138 населенных пунктов в четырех областях Украины
12:30, 25 августа 2012Энергетика
1
В Украине в ночь на 25 августа в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 138 населенных пунктов в четырех областях.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
В частности, без электроснабжения остались 51 н.п. в Волынской области, 44 – в Житомирской, 41 – в Киевской и 2 – в Черниговской.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter