Из-за непогоды обесточены 138 населенных пунктов в четырех областях Украины

В Украине в ночь на 25 августа в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 138 населенных пунктов в четырех областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

В частности, без электроснабжения остались 51 н.п. в Волынской области, 44 – в Житомирской, 41 – в Киевской и 2 – в Черниговской.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.