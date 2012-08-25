Азаров: через 10 лет шахтеры не узнают Украину

Премьер-министр Украины Николай Азаров поздравил шахтеров с профессиональным праздником и пообещал им, что через 10 лет они не узнают Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Луганске во время Всеукраинского торжественного собрания по случаю Дня шахтера.

«Это будет совершенно другая Украина. У нас есть все условия, чтобы стать богатой страной», - заявил Н.Азаров.

Также премьер пообещал, что правительство реализует очередной этап закона о престижности шахтерского труда.

«Все его аспекты будут полностью реализованы», - сказал Н.Азаров.

Он также передал шахтерам поздравление от Президента Виктора Януковича, отметив, что глава государства не прилетел в Луганск поздравить их в связи с тем, что отбыл в Сочи, где проведет встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Желаю вам счастья, достатка и новых трудовых свершений во имя Украины», - процитировал Н.Азаров поздравление В.Януковича.

Справка УНИАН. День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа.