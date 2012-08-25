В Венесуэле в результате взрыва газа на НПЗ 19 человек погибли, более 50 - ранены

19 человек погибли сегодня в результате взрыва газа на нефтеперерабатывающем заводе Амуай на западе Венесуэлы.

"Еще 53 человека ранены. К сожалению, среди погибших - 10-летний ребенок", - сообщила губернатор штата Стелла Луго, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы мобилизуем все пожарные расчеты, все бригады врачей "скорой помощи" в соответствии с распоряжением Президента Чавеса помочь в первую очередь всем людям, пострадавшим в результате происшествия", - сказала С.Луго.

На заводе по-прежнему бушует пожар, территория оцеплена военными, пожарные расчеты пока не могут справиться с огнем. Очевидцы выложили в интернете съемку огромных огненных шаров, высоко поднимающихся в небо над нефтяным заводом.

Взрывной волной были разрушены близлежащие жилые дома, военные эвакуировали людей на безопасное расстояние.

"Всех, кого нужно было эвакуировать, эвакуировали. Ситуация контролируется. Конечно, пламя по-прежнему высоко поднимается в небо, но специалисты заверили меня, что повторного взрыва не будет", - сказала С.Луго.

Министр энергетики и нефти страны Рафаэль Рамирес заявил, что причиной взрыва стала утечка газа. "Газ сформировал облако, которое взорвалось, вызвав пожар на двух нефтехранилищах и близлежащей территории", - сообщил Р.Рамирес, который в сопровождении военных оперативно прибыл к месту трагедии. Он пообещал, что специалисты установят причину утечки газа.

Амуай - крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод мощностью 645 тыс. баррелей в сутки. Пока не ясно, как скажется его остановка на продаже нефти за рубеж одним из крупнейших ее мировых экспортеров.