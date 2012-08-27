В четырех областях Украины из-за непогоды обесточены 130 населенных пунктов

Сегодня ночью из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 130 населенных пунктов в четырех областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Ривненской области обесточены 45 населенных пунктов, в Волынской – 33, в Тернопольской – 29, во Львовской – 23.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.