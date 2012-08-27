ТНК-BP в 2013 году планирует удвоить продажи сжиженного газа в Украине

Российско-британская нефтяная компания ТНК-ВР в 2013 году намерена удвоить продажи сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Украине, говорится в сообщении компании.

По данным пресс-службы, в октябре 2012 года ТНК-ВР планирует ввести в эксплуатацию первую собственную газонакопительную станцию (ГНС) с целью развития продаж и контроля качества топлива для корпоративных клиентов.

ТНК-BP также планирует арендовать газонаполнительные станции, которые обеспечат компании качественный комплекс услуг по перевалке СУГ. Осуществлять поставки СУГ планируется с нефтеперерабатывающих заводов в Оренбурге, Рязани, с "Ярославнефтеоргсинтеза", а также Мозырского НПЗ в Беларуси.

По словам вице-президента по бизнес-маркетингу и развитию нового бизнеса ТНК-BP Дмитрия Устинова, реализация проекта позволит увеличить объем продаж сжиженного газа минимум в два раза уже в 2013 г.

Как сообщал ранее УНИАН, в связи с убыточностью нефтепереработки в Украине, менеджмент ТНК-BP принял решение приостановить поставки сырья на Лисичанский НПЗ, остановив его на внеплановый ремонт.

В конце июня глава Луганской областной государственной администрации Владимир Пристюк сообщил, что в приобретении Лисичанского НПЗ заинтересованы два крупных инвестора. В том числе, переговоры о покупке ведет Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Справка УНИАН. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).

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