Развитие мирового рынка сжиженного газа угрожает газовым монополистам

Мировое производство сжиженного природного газа (СПГ) растет быстрее, чем любого другого топлива, угрожая позициям традиционных поставщиков нефти и газа в Европе и на Ближнем Востоке, сообщает агентство Reuters.

За счет открытия новых запасов в Австралии и Восточной Африке газ, по прогнозам экспертов, станет вторым крупнейшим источником энергии к 2030 году вместо угля, а впоследствии может составить конкуренцию нефти. Это угрожает не только лидеру по экспорту СПГ Катару, но и поставщикам газа по трубопроводам, включая Россию и Норвегию.

"В дальнейшем эти открытия могут привести к созданию глобального рынка газа, что снизит влияние монополистов", - сказал аналитик Societe Generale Тьерри Бро.

Несмотря на экономический спад, продажи СПГ в 2011 году выросли на 10 процентов, а производство достигло 240,8 миллиона тонн, по данным Международной группы импортеров СПГ.

В денежном выражении продажи СПГ составили 250-260 миллиардов долларов - около трети продаж газа, тогда как нефти было продано на 2,2 триллиона долларов.

АВСТРАЛИЯ РВЕТСЯ В ЛИДЕРЫ

К концу десятилетия Австралия может стать мировым лидером по продаже СПГ, обогнав Катар, продающий 77 миллионов тонн в год. Аналитики прогнозируют продажи Австралии в 60 миллионов тонн в год к 2017 году и 100 миллионов тонн к 2020 году.

В Восточной Африке, по оценкам Геологической службы США, находятся свыше 250 триллионов кубических футов (7,1 триллиона кубометров) газа, залегающих на территории Кении, Танзании и Мозамбика. Для сравнения, запасы Нигерии - крупнейшего в Африке производителя энергоносителей - составляют 186 триллионов кубических футов.

На Азию в 2011 году пришлось почти две трети продаж СПГ, и эта доля будет расти, учитывая экономический подъём региона, открытие новых импортных терминалов и закрытие АЭС в Японии после катастрофы в Фукусиме в 2011 году.

Значительная доля спроса приходится на Китай, который так и не договорился о цене газа с Россией и активно строит терминалы для приема СПГ. Сейчас Китай потребляет примерно столько же газа, сколько Великобритания - 100 миллиардов кубометров в год, но по оценке Международного энергетического агентства (IEA), к 2020 году потребление в Китае превысит 300 миллиардов кубометров в год, а к 2030 году - 600 миллиардов.

Потребление СПГ будет расти и в Европе, поскольку запасы газа в Северном море сокращаются, а Евросоюз стремится снизить зависимость от российского газа.

ГИБКОСТЬ ПОСТАВОК

Сейчас на рынке газа доминируют традиционные поставщики по трубопроводам: Россия, Норвегия и Канада. Но спрос на СПГ будет расти за счет появления новых рынков сбыта и новых поставщиков, включая Австралию, Восточную Африку и, возможно, США.

Этому способствует то, что СПГ можно быстро доставить туда, где в нем возникает потребность.

"Привлекательность СПГ в том, что где-то газа в избытке, а где-то его не хватает", - сказал аналитик Bernstein Роб Уэст.

По прогнозам аналитиков, к 2035 году основными источниками энергии в мире станут газ и нефть, на которые будет приходиться 60 процентов мирового спроса на энергоносители. По мнению IEA, спрос на газ превысит спрос на уголь до 2030 года, а к 2035 году потребление газа приблизится к потреблению нефти, пошатнув позиции ОПЕК.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Рост спроса на СПГ привлекает новых игроков, например одного из крупнейших нефтяных брокеров PVM, недавно начавшего работать с контрактами на СПГ. Такие крупные продавцы, как трейдер Mercuria, также расширяют продажи сжиженного газа. Нефтяные гиганты Европы и Северной Америки устремились в Австралию и Восточную Африку, чтобы не упустить свою долю рынка СПГ. К концу десятилетия основными игроками на этом рынке, по мнению аналитиков, будут Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Chevron, BG Group, Total и BP.

Газпром и Statoil, пока более активные на рынке газопроводных поставок, планируют строить терминалы по экспорту СПГ и покупать активы за рубежом.