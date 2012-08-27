«Кредит-Рейтинг» подтвердил рейтинг «Черноморнефтегаза»

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг крупного украинского добытчика газа ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь) на уровне uaА.

Как говорится в сообщении рейтингового агентства, прогноз рейтинга — стабильный.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2012 года «Черноморнефтегаз» увеличил добычу газа до 542,5 миллиона кубометров с 481 миллиона кубометров за аналогичный период 2011 года.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма компания разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.