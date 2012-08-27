Высший спецсуд огласит решение по кассации Тимошенко 29 августа

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел огласит решение по кассационной жалобе защиты экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко 29 августа.

В частности, на официальном сайте ВССУ содержится сообщение, что «оглашение полного текста постановления коллегии судей ВССУ относительно кассационных жалоб защитника Плахотнюка А. А. в интересах осужденной Тимошенко Ю.В. на приговор Печерского районного суда г. Киева от 11 октября 2011 года и постановление Апелляционного суда г. Киева от 23 декабря 2011 года, а также защитников Сирого Н.И., Плахотнюка А.А. и участников судебного разбирательства Власенко М.В., Титаренко Н.М. на отдельные постановления суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции относительно этих постановлений состоится 29 августа 2012 года в 10.00 часов».

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по газовому делу сначала было назначено на 15 мая, затем оно переносилось на 26 июня, 12 июля, 16 и 21 августа. Защита Ю.Тимошенко требует отменить приговор по газовому делу и освободить экс-премьера. 21 августа коллегия судей Высшего специализированного суда по рассмотрению уголовных и гражданских дел удалилась в совещательную комнату для принятия решения по результатам рассмотрения кассационной жалобы на приговор Ю.Тимошенко. Председательствующий судья по этому делу Станислав Мищенко не сказал, когда именно будет оглашено постановление, отметив, что о времени будет сообщено дополнительно.

Киевский районный суд Харькова перенес рассмотрение дела относительно деятельности корпорации «Единые энергосистемы Украины» на 11 сентября.

В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 жал грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.