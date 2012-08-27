Из-под подчинения «Энергетической компании Украины» выведены 5 предприятий

Кабинет Министров Украины вывел из подчинения НАК «Энергетическая компания Украины» пять предприятий и один научно-исследовательский институт.

Об этом сказано в правительственном постановлении №796 от 27 августа.

В число предприятий вошли: ТЭЦ «Эсхар» (Харьковская обл.), "Восточно-крымская ветряная электростанция", «Донузлавская ветряная электростанция» (обе - АРК), госпредприятия «Укркотлоочистка» (г. Харьков), «ДонОРГРЭС» (Донецкая обл.) и НИИ «Энергоперспектива» (г. Киев).

Как сообщалось ранее УНИАН, Кабинет Министров Украины решил передать Фонду госимущества Украины пакеты акций четырех теплоэлектроцентралей, в том числе ТЭЦ «Эсхар», для их последующей приватизации.

20 июля Кабмин уменьшил уставный капитал НАК «Энергетическая компания Украины» путем исключения из него государственного пакета акций ПАО «Укргидроэнерго» в размере 100% таких акций.

НАК «Энергетическая компания Украины» является акционером 20-ти открытых акционерных обществ топливно-энергетического комплекса, производящих и поставляющих электроэнергию.

В уставный капитал компании переданы государственные пакеты акций 4-х энергогенерирующих, 14-ти энергоснабжающих и 2-х гидроэнергогенерирующих компаний.