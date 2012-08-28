"Газпром" и "Болгарский энергохолдинг" согласовали реализацию проекта «Южный поток»

Москва. Определена точка входа газопровода «Южный поток» в газотранспортную систему (ГТС) Болгарии.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам рабочего визита в Болгарию заместителя председателя правления компании Александра Медведева.

Сообщается, что «Газпром» и «Болгарский энергетический холдинг» ЕАД подписали протокол по вопросам реализации проекта «Южный поток» на территории Республики Болгарии.

«Документ устанавливает точку входа будущего газопровода в газотранспортную систему Болгарии, уточняет его параметры и определяет дальнейшие шаги в реализации проекта», - говорится в сообщении.

Стороны также договорились, что окончательное инвестиционное решение по проекту будет принято 15 ноября 2012 года.

Кроме того, были закреплены достигнутые весной 2012 года договоренности по условиям действующих контрактов на поставку российского природного газа в Болгарию, что будет способствовать увеличению отбора газа по действующим контрактам.

«Подписание этих документов имеет большое значение для реализации трансъевропейского проекта «Южный поток». Этот газопровод придаст дополнительную надежность и гибкость поставкам российского газа в Европу на предстоящие десятилетия», - отметил А.Медведев.

Справка УНИАН: В 2011 году «Газпром» поставил в Болгарию 2,81 млрд куб. м газа.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода «Южный поток» через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы.

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

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