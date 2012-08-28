Цена нефти отреагировала на новости об урагане "Исаак" разнонаправленным движением

На мировых торгах во вторник, 28 августа, цены на нефть изменились разнонаправленно.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже упала на 0,05 доллара, или на 0,05%, - до 95,42 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,02 доллара, или на 0,02%, - до 112,28 доллара за баррель.

На рынке сказалось снижение напряжения в ожидании урагана "Исаак" в Мексиканском заливе, передает Bloomberg.

Кроме того, для инвесторов не выгоден сейчас подъем цен из-за неопределенности относительно дальнейших действий ФРС США.

Во вторник Американский институт нефти опубликует данные по запасам сырья на складах США. Как полагают аналитики, они сократились на два миллиона баррелей, а запасы горючего - на 1,4 миллиона баррелей.