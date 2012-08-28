Газопровод Ямал-Европа останавливается на 40 часов для ремонта

Газопровод Ямал-Европа, который служит для поставки российского газа европейским потребителям через территорию Белоруссии, во вторник в 10.00 будет остановлен на 40 часов для проведения планово-профилактических и ремонтных работ (ППР).

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

"Работы на газопроводе Ямал-Европа будут проводиться синхронно на территориях России и Польши. В связи с этим по газопроводу будет временно приостановлена транспортировка природного газа. Подача газа потребителям на период ППР будет осуществляться за счет увеличения объемов его транспортировки по газопроводу "Северный поток", - поясняется в сообщении.

Проведение ППР было предусмотрено заранее и согласовано со всеми сторонами в конце 2011 года.

Газопровод Ямал-Европа проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Его строительство началось в 1994 году, а в 2006 году трубопровод вышел на проектную мощность в 32,96 миллиарда кубометров газа в год. Количество компрессорных станций на газопроводе - 14, диаметр труб - 1420 миллиметров, общая протяженность - более 2 тысяч километров.