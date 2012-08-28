Украинские НПЗ за семь месяцев сократили переработку нефтесырья на 45%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) совместно с государственным Шебелинским ГПЗ в январе-июле 2012 года сократили объем переработки нефтяного сырья до 2,984 млн тонн, что на 44,6% меньше показателя за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

В июле 2012 года объем переработки нефтяного сырья упал по сравнению с июлем 2011 года на 61,3% - до 316,9 тыс. тонн.

Поставки нефти на НПЗ страны за семь месяцев текущего года уменьшились, по итоговым данным министерства, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 41,2% - до 2,763 млн тонн. В том числе, поставки импортной нефти упали на 66,6% - до 1 164,4 тыс. тонн.

Минэнергоугля сообщает, что производство бензина в стране в январе-июле 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 36,3% - до 1 091,4 тыс. тонн, производство дизельного топлива упало на 44,7% - до 880,3 тыс. тонн, а мазута - на 57,7%, до 526,3 тыс. тонн.

Напомним, по данным Госстата, украинские НПЗ в январе-июле 2012 года сократили объем первичной переработки нефти до 2,8 млн тонн, что на 46,7% меньше показателя аналогичного периода 2011 года.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.