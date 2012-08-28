Украина в январе-июле сократила потребление газа до 32,960 млрд кубометров

Потребление газа в Украине в январе-июле 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 7,3% - до 32,960 млрд куб. м, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Потребление газа в июле 2012 года по сравнению с июлем прошлого года сократилось на 16% - до 2,028 млрд куб. м.

Согласно данным Минэнергоугля, импорт газа из Российской Федерации за семь месяцев 2012 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 39% - до 18,738 млрд куб. м.

Добыча газа на территории Украины, по данным министерства, за семь месяцев текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 0,9% - до 11,801 млрд куб. м.

В июле 2012 года добыча газа по сравнению с июлем прошлого года выросла на 1,2% - до 1,685 млрд куб. м.

Сообщенные ранее УНИАН данные Госстата существенно не отличаются от данных Минэнергоугля.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.

Правительство Украины, согласно обнародованному в июне проекту Обновления Энергетической стратегии, планирует к 2030 году увеличить ежегодную добычу газа до 30-47 млрд куб. м.