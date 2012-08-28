ДТЭК начал отгрузку угля в Болгарию

Компания «ДТЭК Трейдинг» заключила экспортный контракт на поставку угля в 2012-2013 года для ТЭЦ «Sviloza Thermal Power Station» AD в г. Свиштов (Болгария). Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно предоставленной информации, первая партия угля низколетучей группы отгружена в Болгарию в августе текущего года, до конца 2012 года общий объем поставок превысит 180 тыс. тонн. Уголь, законтрактованный у ДТЭК, будет направляться на ТЭЦ «Sviloza Thermal Power Station» – одного из крупнейших производителей электроэнергии и тепла Болгарии.

“Ряд генерирующих предприятий Болгарии были спроектированы под потребление украинского угля низколетучей группы, что открывает ДТЭК значительные перспективы для сотрудничества со многими компаниями в этой стране”, - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ООО «ДТЭК Трейдинг» осуществляет торговлю углем ДТЭК на внешних и внутренних рынках угля, а также с генерирующими и промышленными компаниями внутри и за пределами Украины. Уголь, экспортируемый «ДТЭК Трейдинг», потребляют электростанции, коксохимические и металлургические комбинаты в Украине, а также электростанции и промышленные предприятия в Турции, Польше, Болгарии, Румынии.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.