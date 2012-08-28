Правительство Крыма выделит более 13 га для создания ветроэлектростанций

Совет министров Крыма решил выделить почти 13,1 гектаров земли для создания ветроэлектростанций в Черноморском и Ленинском районах автономии.

Об этом сказано в постановлениях правительства Республики, принятых 28 августа и обнародованных на сайте Совмина.

В частности, Совет министров дал разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу в аренду учреждению "28 управление начальника работ" участков общей площадью 5,4 га в Черноморском районе.

Кроме того, правительство АРК Крым утвердило проект землеустройства по отводу участков площадью 7,7 га в Ленинском районе для передачи в аренду на 49 лет ООО "Ветряной парк Керченский".

Справка УНИАН. "28 управление начальника работ" занимается созданием Тарханкутской ВЭС в Черноморском районе.

"Ветряной парк Керченский" входит в группу "Ветряные парки Украины", которая реализует несколько крупных проектов на юге и юго-востоке страны.