Статданные по запасам топлива в США обвалили цену нефти

На мировых торгах в среду, 29 августа, цены на нефть обвалились на фоне статданных из США по запасам топлива.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже упала на 0,46 доллара, или на 0,48%, - до 95,87 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,18 доллара, или на 0,16%, - до 112,40 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти в США выросли за прошедшую неделю на 5,5 миллионов баррелей, в то время как запасы горючего сократились на 2,4 миллиона баррелей. Официальные данные Министерства энергетики США будут опубликованы позже в среду.

Снижение цен на нефть также состоялось из-за ослабления угрозы для добывающих и перерабатывающих предприятий в Мексиканском заливе вследствие урагана "Исаак", передает Bloomberg.