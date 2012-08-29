В Луганской области обесточены 8 населенных пунктов

В Луганской области из-за грозы и шквального ветра обесточены 8 населенных пунктов в Лисичанском и Старобельском районе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Луганское энергетическое объединение».

Согласно сообщению, в ночь на 29 августа сильный ветер и гроза стали причиной 38 автоматических отключений линий 6-10 кВ в Луганской области. В связи с этим бригады «ЛЭО» беспрерывно работали всю ночь.

По состоянию на 07.00 29 августа без напряжения остаются 9 линий. В Луганске от стихии пострадал Жовтневый район. Аварийные работы продолжаются. Ремонтные бригады «ЛЭО» планируют завершить их в течение трех часов.