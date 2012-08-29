Азаров поручил разработать дорожную карту развития угольной сферы

За январь-июль текущего года добыча угля в Украине увеличилась на 6% - до более 50 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров на заседании Кабинета министров. Он отметил, что такие показатели свидетельствуют об позитивном развитии угольной отрасли.

«На самом деле возобновление угольной отрасли уже началось. За семь месяцев текущего года шахтеры Украины добыли более 50 млн тонн угля, что превышает соответствующие показатели 2011 года на 2,5 млн тонн или на 6%. То есть страницу, на которой было написано о бесперспективности украинской угольной отрасли, нужно перевернуть», - сказал Н.Азаров.

Премьер отметил, что необходимо осваивать новые угольные пласты, разведка которых происходила еще в советские времена.

«Готовить к эксплуатации новые залежи, а тем более строить новые шахты дело очень дорогое и по времени занимает десятилетия. Но это нужно делать учитывая перспективу и мыслить здесь нужно даже не годами а десятилетиями. Мы не временные на нашей земле», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности за семь месяцев 2012 года увеличили добычу угля до 50,4 млн тонн угля с 47,9 млн тонн.

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Азаров поручил Минэнергоугля разработать дорожную карту развития угольной сферы до 2030 года

Премьер-министр Украины Азаров поручил Министерству энергетики и угольной промышленности разработать дорожную карту развития угольной сферы до 2030 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Я поручил Министерству энергетики и угольной промышленности составить, как модно сейчас говорить, дорожную карту развития отечественной угольной промышленности до 2030 года», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что угольная промышленность Украины должна стать «гарантированной базой энергетического баланса страны».

При этом он отметил необходимость особо обращать внимание на социальное развитие территорий, на которых расположены угледобывающие предприятия, а также учитывать демографический фактор.

В этой связи Н.Азаров поручил Министерству социальной политики и труда и Национальной академии наук принять участие в подготовке дорожной карты развития угольной сферы.