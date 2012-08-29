Возмещение Тимошенко ущерба "Нафтогазу" под вопросом

Возмещение экс-премьер-министром Юлией Тимошенко ущерба НАК «Нафтогаз Украины» вследствие подписания ею газовых соглашений с Россией будет зависеть от ее финансовых возможностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам после завершения заседания Высшего спецсуда, который рассматривал жалобу на приговор Ю.Тимошенко, заявил прокурор Сергей Пересунько.

«Данный вопрос будет решаться после обращения исполнительной службы на судебное решение и будет зависеть от финансовых возможностей осужденной. Каждый случай решается отдельно государственной исполнительной службой», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Также суд удовлетворил иск НАК "Нафтогаз Украина", согласно которому Ю.Тимошенко должна возместить ущерб компании в сумме свыше 1,5 млрд грн.

Апелляционный суд оставил приговор в силе, после чего была подана кассация.

Сегодня, 29 августа, Высший спецсуд объявил решение, которым признал законным приговор Ю.Тимошенко по газовому делу.

Суд постановил, что решения судов первых инстанций являются законными и обжалованию не подлежат.