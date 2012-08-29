Завершена сварка последнего стыка второй нитки «Северного потока»

Москва. В бухте Портовая завершилась сварка последнего стыка второй нитки газопровода «Северный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«Последний стык соединил морской участок второй нитки газопровода с береговым участком и наземной инфраструктурой на российском берегу в бухте Портовая в районе Выборга», - говорится в сообщении.

Сообщается, что заполнение второй нитки техническим (буферным) газом планируется начать в ближайшие дни, что является необходимым завершающим этапом перед ее вводом в эксплуатацию.

Поставки газа в Европу по второй нитке «Северного потока» планируется начать в четвертом квартале 2012 года.

Справка УНИАН. «Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. Доли в компании распределены следующим образом: ОАО «Газпром» — 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas — по 15,5%, Gasunie и GDF Suez — по 9%.

Коммерческие поставки газа по первой нитке «Северного потока» начались 8 ноября 2011 года.

18 апреля досрочно завершилась укладка второй нитки газопровода «Северный поток».

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

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